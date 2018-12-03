Обвал даху у Вишневому: третьому підозрюваному обрали запобіжний захід

Так, прокурор під час судового засідання зазначила, що Папанова підозрюють у порушенні правил використання промислової продукції, що призвело до обвалу даху у спорткомплексі. Прокурор клопотала про обрання максимального запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб без права внесення застави.

Адвокат підозрюваного Папанова повністю заперечив клопотанню і, у свою чергу, попросив суддю не задовольняти клопотання у повному обсязі.

Підозрюваний підтримав позицію свого адвоката. Також, під час свого виступу він подякував двом тренерам, які вчасно зреагували, почувши як тріщать конструкції, і врятували всіх дітей, які перебували під дахом будівлі.

Слідчий суддя відмовила прокурору у задоволенні клопотання і ухвалила застосувати до підозрюваного Папанова запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22.00 до 7.00 наступного дня.

Нагадаємо, двом іншим фігурантам кримінальної справи щодо обвалу даху спорткомплексі ДЮСШ "Favorite Fit", а саме головному підряднику і підприємцю, який здійснював технічний огляд будівлі, обрали запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту.

Як повідомляв УНН, у суботу в споркомплексі у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.

Рятувальники майже добу ліквідували наслідки обвалу стелі у школі.