Обвал даху у Вишневому: головному підряднику обрали запобіжний захід

Так, прокурор зазначила, що В.Литвинюка підозрюють у розкраданні коштів в особливо великих розмірах, що призвело до обвалу даху у спорткомплексі. Також, під час судового засідання прокурор клопотала про обрання максимального запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб.

Адвокати Литвинюка заперечили підозрам викладеним у клопотанні, вважаючи їх безпідставними і просили суд відмовити прокурору у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя ухвалила застосувати до підозрюваного Литвинюка запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22.00 до 8.00.

Нагадаємо, 1 грудня в ДЮСШ Favorite Fit у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.

Рятувальники добу ліквідовували наслідки обвалу стелі в школі.

Поліція затримала директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будівництва спортивної арени.