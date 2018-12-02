Поліція затримала трьох осіб через обвал даху в школі

За повідомленням правоохоронців, затримано директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будування спортивної арени Вишнівської ЗОШ №4. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліцейські наразі розслідують кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – щодо порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ч.1 ст.275), а також привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.



Нагадаємо, рятувальники вже добу ліквідовують наслідки обвалу даху в спортивній школі



Як повідомляв УНН, на Київщині через негоду стався обвал стелі, під час цього в будівлі школи знаходилося 30 дітей і 1 тренер, ніхто не постраждав.