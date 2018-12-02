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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82001 просмотра

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8 марта, 10:25 • 102973 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 132158 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141532 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

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Полиция задержала трех человек из-за обвала крыши в школе

Полиция задержала трех человек из-за обвала крыши в школе

Киев  •  УНН

 • 13345 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Национальная полиция задержала трех подозреваемых в ходе расследования обвала потолка в спортивной школе города Вишневого. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

По сообщению правоохранителей, задержано директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены Вишневской ООШ №4. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Полицейские пока расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275), а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением .

Напомним, спасатели уже сутки ликвидируют последствия обвала крыши в спортивной школе

Как сообщал УНН, в Киевской области из-за непогоды произошло обрушение потолка, во время этого в здании школы находилось 30 детей и 1 тренер, никто не пострадал.

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