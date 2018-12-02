Полиция задержала трех человек из-за обвала крыши в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Национальная полиция задержала трех подозреваемых в ходе расследования обвала потолка в спортивной школе города Вишневого. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает УНН.
По сообщению правоохранителей, задержано директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены Вишневской ООШ №4. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Полицейские пока расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275), а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением .
Напомним, спасатели уже сутки ликвидируют последствия обвала крыши в спортивной школе
Как сообщал УНН, в Киевской области из-за непогоды произошло обрушение потолка, во время этого в здании школы находилось 30 детей и 1 тренер, никто не пострадал.