Обвал крыши в Вишневом: главному подрядчику избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Директору фирмы генподрядчика спорткомплекса ДЮСШ "Favorite Fit" в г. Вишневое Владимиру Литвинюка, которого подозревают в обвале крыши, избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 8.00, передает УНН.
Так, прокурор отметила, что В.Литвинюка подозревают в хищении средств в особо крупных размерах, что привело к обвалу крыши в спорткомплексе. Также, во время судебного заседания прокурор ходатайствовала об избрании максимального пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Адвокаты Литвинюка отрицали подозрения изложенные в ходатайстве, считая их безосновательными и просили суд отказать прокурору в удовлетворении ходатайства.
Следственный судья решила применить к подозреваемому Литвинюку мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22.00 до 8.00.
Напомним, 1 декабря в ДЮСШ Favorite Fit в городе Вишневое Киевской области произошел обвал потолка, во время этого внутри школы находилось 30 детей, однако их успели эвакуировать из заведения, никто не пострадал.
Спасатели сутки ликвидировали последствия обвала потолка в школе.
Полиция задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены.