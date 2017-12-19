ОБСЕ зафиксировала резкое повышение количества нарушение режима тишины на Донбассе

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76986 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90923 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93497 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110589 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101400 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105021 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112020 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122943 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134544 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ОБСЕ зафиксировала резкое повышение количества нарушение режима тишины на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала резкое повышение количества нарушение режима тишины на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11194 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На Донбассе резко выросло количество нарушения режима прекращения огня. Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ Ертурул Апакан, передает УНН.

"Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигла уровня, которого мы не фиксировали с февраля этого года", - заявил Апакан.

Так, за период с 11 по 17 декабря, по предварительным данным, СММ ОБСЕ зафиксировала почти 16 тыс. нарушений прекращения огня. Это на 35% больше, чем за предыдущую неделю.

Напомним, после обстрела боевиками Новолуганское в населенном пункте повреждены 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт.

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