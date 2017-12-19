ОБСЄ зафіксувала різке підвищення кількості порушення режиму тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Донбасі різко зросла кількість порушення режиму припинення вогню. Про це заявив голова СММ ОБСЄ Ертурул Апакан, передає УНН.
"Ми із занепокоєнням відзначаємо різке погіршення безпекової ситуації. Кількість порушень режиму припинення вогню досягла рівня, якого ми не фіксували з лютого цього року", - заявив Апакан.
Так, за період із 11 до 17 грудня, за попередніми даними, СММ ОБСЄ зафіксувала майже 16 000 порушень припинення вогню. Це на 35% більше, ніж за попередній тиждень.
Нагадаємо, після обстрілу бойовиками Новолуганського в населеному пункті пошкоджені 50 будинків, 9 багатоповерхових будинків, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа та фельдшерсько-акушерний пункт.