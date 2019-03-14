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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе свежие воронки от разрыва артснарядов

Киев • УНН

 • 6201 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 25 свежих воронок, образовавшихся в результате разрыва 122-мм артиллерийских снарядов, в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 12 марта, передает УНН.

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе свежие воронки от разрыва артснарядов

Так, СММ ОБСЕ продолжает фиксировать признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности в подконтрольных украинскому правительству районах на Донбассе.

"11 марта мини-БПЛА СММ обнаружил 25 свежих мест огневого поражения (воронок), по оценке, образовавшихся в результате разрыва 122-мм артиллерийских снарядов, примерно в 3 км к западу от н. п. Калиново-Борщеватое (неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 8 марта мини-БПЛА Миссии обнаружил 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на грузовике примерно в 400 м к юго-востоку от участка разведения в районе Золотого.

Также 8 марта мини-безспилотник СММ зафиксировал 8 бронетранспортеров (предположительно МТ-ЛБ) возле н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска).

11 марта мини-БПЛА Миссии обнаружил 1 зенитную установку (ЗУ-23) на грузовике и 1 боевую машину пехоты (БМП-2) около н. п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска), 2 БМП-1 и 1 БТР-80 в жилом районе Новогригоровки, а также 1 зенитную установку (ЗУ-23) на грузовике вблизи н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска).

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксирована около 90 взрывов в Луганской области.

Как сообщал УНН, Миссия ОБСЕ зафиксировала свежие воронки возле жилых районов в Золотом-4 Луганской области.

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