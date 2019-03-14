ОБСЕ зафиксировала на Донбассе свежие воронки от разрыва артснарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 25 свежих воронок, образовавшихся в результате разрыва 122-мм артиллерийских снарядов, в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 12 марта, передает УНН.
Так, СММ ОБСЕ продолжает фиксировать признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности в подконтрольных украинскому правительству районах на Донбассе.
"11 марта мини-БПЛА СММ обнаружил 25 свежих мест огневого поражения (воронок), по оценке, образовавшихся в результате разрыва 122-мм артиллерийских снарядов, примерно в 3 км к западу от н. п. Калиново-Борщеватое (неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска)", - говорится в сообщении.
Кроме того, 8 марта мини-БПЛА Миссии обнаружил 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на грузовике примерно в 400 м к юго-востоку от участка разведения в районе Золотого.
Также 8 марта мини-безспилотник СММ зафиксировал 8 бронетранспортеров (предположительно МТ-ЛБ) возле н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска).
11 марта мини-БПЛА Миссии обнаружил 1 зенитную установку (ЗУ-23) на грузовике и 1 боевую машину пехоты (БМП-2) около н. п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска), 2 БМП-1 и 1 БТР-80 в жилом районе Новогригоровки, а также 1 зенитную установку (ЗУ-23) на грузовике вблизи н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска).
Напомним, СММ ОБСЕ зафиксирована около 90 взрывов в Луганской области.
Как сообщал УНН, Миссия ОБСЕ зафиксировала свежие воронки возле жилых районов в Золотом-4 Луганской области.