ОБСЄ зафіксувала на Донбасі свіжі вирви від розриву артснарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив 25 свіжих воронок, які утворилися в результаті розриву 122-мм артилерійських снарядів, в Луганській області. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ на основі інформації, що надійшла за станом на 12 березня, передає УНН.
Так, СММ ОБСЄ продовжує фіксувати ознаки військової присутності і присутності військового типу в зоні безпеки в підконтрольних українському уряду районах на Донбасі.
"11 березня міні-БПЛА СММ виявив 25 нових територій вогневого ураження (воронок), за оцінкою, що утворилися в результаті розриву 122-мм артилерійських снарядів, приблизно в 3 км на захід від н. П. Калинове-Борщувате (непідконтрольний уряду, 61 км на захід від Луганська)", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 8 березня міні-БПЛА Місії виявив 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на вантажівці приблизно в 400 м на південний схід від ділянки розведення в районі Золотого.
Також 8 березня міні-безспілотнік СММ зафіксував 8 бронетранспортерів (імовірно МТ-ЛБ) біля н. п. Калинове (60 км на захід від Луганська).
11 березня міні-БПЛА Місії виявив 1 зенітну установку (ЗУ-23) на вантажівці і 1 бойову машину піхоти (БМП-2) близько н. п. Весела Гора (16 км на північ від Луганська), 2 БМП-1 і 1 БТР-80 в житловому районі Новогригорівка, а також 1 зенітну установку (ЗУ-23) на вантажівці поблизу н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська).
Нагадаємо, СММ ОБСЄ зафіксована близько 90 вибухів в Луганській області.
Як повідомляв УНН, Місія ОБСЄ зафіксувала свіжі воронки біля житлових районів в Золотому-4 Луганської області.