На Донбассе зафиксировали около 90 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксирована около 90 взрывов в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 12 марта, передает УНН.
"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 90 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (110 взрывов)", - говорится в сообщении.
Отмечено, что более половины нарушений режима прекращения огня, включая 57 взрывов, было зафиксировано в районах к северо-северо-западу от н. п. Голубовское, неподконтрольный правительству.
Напомним, уже в первые 24 часа после вступления в силу весеннего перемирия, СММ ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.