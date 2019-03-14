На Донбассе зафиксировали около 90 взрывов

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 90 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (110 взрывов)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что более половины нарушений режима прекращения огня, включая 57 взрывов, было зафиксировано в районах к северо-северо-западу от н. п. Голубовское, неподконтрольный правительству.

Напомним, уже в первые 24 часа после вступления в силу весеннего перемирия, СММ ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.