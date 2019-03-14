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На Донбасі зафіксували близько 90 вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксована близько 90 вибухів у Луганській області. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ на основі інформації, що надійшла за станом на 12 березня, передає УНН.

На Донбасі зафіксували близько 90 вибухів

"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 90 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (110 вибухів)", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що більше половини порушень режиму припинення вогню, включаючи 57 вибухів, було зафіксовано в районах на північний північний захід від н. п. Голубівське, непідконтрольний уряду.

Нагадаємо, вже в перші 24 години після вступу в силу весняного перемир'я, СММ ОБСЄ зафіксувала близько 500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Українські Національні Новини

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