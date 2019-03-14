На Донбасі зафіксували близько 90 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксована близько 90 вибухів у Луганській області. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ на основі інформації, що надійшла за станом на 12 березня, передає УНН.
"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 90 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (110 вибухів)", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що більше половини порушень режиму припинення вогню, включаючи 57 вибухів, було зафіксовано в районах на північний північний захід від н. п. Голубівське, непідконтрольний уряду.
Нагадаємо, вже в перші 24 години після вступу в силу весняного перемир'я, СММ ОБСЄ зафіксувала близько 500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.