ОБСЕ зафиксировала на Донбассе свежие воронки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал свежие воронки возле жилых районов в Золотом-4 Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежедневный отчет СММ ОБСЕ.
"8 березня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса зафиксировал две свежие воронки (не видно на изображениях от 5 марта 2019 года), которые, по оценке, были вызваны разрывами, вероятно, минометных мин (калибра 120 мм) примерно в 150 м к юго-востоку от ближайших жилых домов в н. п. Золотое-4 (Родина; подконтрольный правительству, 59 км к западу от Луганска) и ориентировочно в 300 м к северу от северной края участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)", - говорится в отчете.
Напомним, в поселке Зайцево в Донецкой области под обстрел боевиков попал жилой дом.