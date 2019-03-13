ОБСЕ зафиксировала на Донбассе свежие воронки

"8 березня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса зафиксировал две свежие воронки (не видно на изображениях от 5 марта 2019 года), которые, по оценке, были вызваны разрывами, вероятно, минометных мин (калибра 120 мм) примерно в 150 м к юго-востоку от ближайших жилых домов в н. п. Золотое-4 (Родина; подконтрольный правительству, 59 км к западу от Луганска) и ориентировочно в 300 м к северу от северной края участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)", - говорится в отчете.

Напомним, в поселке Зайцево в Донецкой области под обстрел боевиков попал жилой дом.