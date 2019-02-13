Бойовики знову відкрили вогонь по житловій забудові на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У селищі Зайцеве у Донецькій області під обстріл бойовиків потрапив житловий будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"8 лютого 2019 року з 16:08 до 16:28 найманці збройних формувань РФ з напрямку населеного пункту Гольмівський здійснили обстріл із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями, а саме міномета калібру 82 мм селища, Зайцеве-Північне в Бахмутському районі Донецької області", - повідомили у штабі з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.
Під час чергового відвідування цього населеного пункту патруль спостережної групи української сторони СЦКК, як зазначається, отримав від військовослужбовців одного з підрозділів Об’єднаних сил повідомлення про факт влучання боєприпасу окупантів на подвір’я житлового будинку по вулиці Мануїльського, 3/1.
"Спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження подвір’я будинку, а також вирву діаметром до півтора метри на відстані приблизно трьох метрів від житлової будівлі. Підтверджено – пошкодження та вирву спричинила міна калібру 82 мм. На щастя, під час обстрілу окупантів 48-річний господар на подвір’ї не знаходився", - вказали у штабі.
Нагадаємо, 7 лютого з напрямку Гольмівського вели вогонь по Травневому, де боєприпас окупантів влучив у житловий будинок.