Боевики вновь открыли огонь по жилой застройке на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В поселке Зайцево в Донецкой области под обстрел боевиков попал жилой дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"8 февраля 2019 года с 16:08 до 16:28 наемники вооруженных формирований РФ по направлению населенного пункта Гольмовский совершили обстрел с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, а именно миномета калибра 82 мм поселка, Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области", - сообщили в штабе со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.
Во время очередного посещения этого населенного пункта патруль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК, как отмечается, получил от военнослужащих одного из подразделений Объединенных сил сообщение о факте попадания боеприпаса оккупантов во двор жилого дома по улице Мануильского, 3/1.
"Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждение двора дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно трех метров от жилого здания. Подтверждено - повреждение и воронку вызвала мина калибра 82 мм. К счастью, во время обстрела оккупантов 48-летний хозяин во дворе не находился", - указали в штабе.
Напомним, 7 февраля с направления Гольмовского вели огонь по Травневому, где боеприпас оккупантов попал в жилой дом.