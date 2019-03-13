ОБСЄ зафіксувала на Донбасі свіжі вирви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував свіжі вирви біля житлових районів у Золотому-4 Луганської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ.
"8 березня безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіуса зафіксував дві свіжі вирви (не видно на зображеннях від 5 березня 2019 року), які, за оцінкою, були спричинені розривами, ймовірно, мінометних мін (калібру 120 мм) приблизно за 150 м на південний схід від найближчих житлових будинків у н. п. Золоте-4 (Родіна; підконтрольний урядові, 59 км на захід від Луганська) та орієнтовно за 300 м на північ від північного краю ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, у селищі Зайцеве у Донецькій області під обстріл бойовиків потрапив житловий будинок.