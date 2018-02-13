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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76992 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90930 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93503 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110590 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105021 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112020 просмотра

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ОБСЕ: минский процесс недостаточно, но работает

ОБСЕ: минский процесс недостаточно, но работает

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Минский процесс остается работающим механизмом, благодаря которому решается большое количество вопросов мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом рассказал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, подводя итоги трехлетней работы минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Действуя в качестве специального представителя действующего председателя ОБСЕ, я глубоко убедился, что альтернативы минским соглашениями для мирного урегулирования конфликта в восточной Украине просто нет. И я никак не могу согласиться с утверждением, что минские соглашения не выполняются и минский процесс не работает", - заявил он.

По словам М.Сайдика, за время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, стороны смогли прийти к решениям по различным вопросам, предусмотренных в минских соглашениях, в частности, ТКГ приняла несколько решений, устанавливающих режим прекращения огня.

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"В результате всего этого, сегодня нам удалось значительно уменьшить количество гражданских жертв в зоне конфликта. Благодаря работе группы мы также урегулировали потоки гражданского населения через линию соприкосновения, среднее количество пересечений которой в последнее время возросло до 27 тыс. в день", - отметил спецпредставитель.

Тем не менее, по мнению М.Сайдика, из-за недостаточной свободы сторон минский процесс работает несовершенно.

"Хочу заверить - минский процесс работает. Но, к моему сожалению, из-за недостаточной свободу сторон все еще возникают инциденты, и не происходит или недостаточно происходит воплощение в жизнь решений, принятых в рамках минского процесса. также, к моему большому сожалению, сотрудники СММ ОБСЕ все еще сталкиваются с препятствиями, которые затрудняют их доступ для эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения в зоне конфликта, и прежде всего на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

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Представитель ОБСЕ также подчеркнул, что минские переговоры - это не единственный формат, который работает над поиском решений конфликта на Востоке Украины. Этим также занимается "нормандская четверка", ведутся российско-американские консультации на уровне специального представителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

"Приветствую это, потому что верю, что все пути поиска решений конфликта направлены на одну и ту же цель - положить конец человеческим страданиям как проживающих на Донбассе, так и тех, кого развитие событий заставило оттуда уехать. Эта неоспоримо тяжелая жизненная ситуация людей Донбасса предоставляет всем вышеупомянутым усилиям характер крайней срочности", - добавил М.Сайдик.

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