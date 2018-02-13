ОБСЕ: минский процесс недостаточно, но работает

"Действуя в качестве специального представителя действующего председателя ОБСЕ, я глубоко убедился, что альтернативы минским соглашениями для мирного урегулирования конфликта в восточной Украине просто нет. И я никак не могу согласиться с утверждением, что минские соглашения не выполняются и минский процесс не работает", - заявил он.

По словам М.Сайдика, за время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, стороны смогли прийти к решениям по различным вопросам, предусмотренных в минских соглашениях, в частности, ТКГ приняла несколько решений, устанавливающих режим прекращения огня.

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"В результате всего этого, сегодня нам удалось значительно уменьшить количество гражданских жертв в зоне конфликта. Благодаря работе группы мы также урегулировали потоки гражданского населения через линию соприкосновения, среднее количество пересечений которой в последнее время возросло до 27 тыс. в день", - отметил спецпредставитель.

Тем не менее, по мнению М.Сайдика, из-за недостаточной свободы сторон минский процесс работает несовершенно.

"Хочу заверить - минский процесс работает. Но, к моему сожалению, из-за недостаточной свободу сторон все еще возникают инциденты, и не происходит или недостаточно происходит воплощение в жизнь решений, принятых в рамках минского процесса. также, к моему большому сожалению, сотрудники СММ ОБСЕ все еще сталкиваются с препятствиями, которые затрудняют их доступ для эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения в зоне конфликта, и прежде всего на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

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Представитель ОБСЕ также подчеркнул, что минские переговоры - это не единственный формат, который работает над поиском решений конфликта на Востоке Украины. Этим также занимается "нормандская четверка", ведутся российско-американские консультации на уровне специального представителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

"Приветствую это, потому что верю, что все пути поиска решений конфликта направлены на одну и ту же цель - положить конец человеческим страданиям как проживающих на Донбассе, так и тех, кого развитие событий заставило оттуда уехать. Эта неоспоримо тяжелая жизненная ситуация людей Донбасса предоставляет всем вышеупомянутым усилиям характер крайней срочности", - добавил М.Сайдик.

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