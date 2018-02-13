ОБСЄ: мінський процес недостатньо, але працює

“Діючи як спеціальний представник чинного голови ОБСЄ, я глибоко переконався, що альтернативи мінським угодами для мирного врегулювання конфлікту в східній Україні просто немає. І я жодним чином не можу погодитися з твердженням, що мінські угоди не виконуються і мінський процес не працює”, — заявив він.

За словами М.Сайдіка, за час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську, сторони змогли прийти до рішень з різних питань, передбачених в мінських угодах, зокрема, ТКГ ухвалила кілька рішень, що встановлюють режим припинення вогню.

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“В результаті всього цього, до сьогодні нам вдалося значно зменшити кількість цивільних жертв в зоні конфлікту. Завдяки роботі групи ми також врегулювали потоки цивільного населення через лінію зіткнення, середня кількість перетинів якої останнім часом зросла до 27 тис. на день”, — зазначив спецпредставник.

Все ж, на думку М.Сайдіка, через недостатню політичну волю сторін мінський процес працює недосконало.

“Хочу запевнити — мінський процес працює. Але, на мій жаль, через недостатню політичну волю сторін все ще виникають інциденти, і не відбувається або недостатньо відбувається втілення в життя рішень, прийнятих в рамках мінського процесу. також, на мій превеликий жаль, співробітники СММ ОБСЄ все ще стикаються з перешкодами, які ускладнюють їх доступ для ефективного моніторингу та верифікації режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння в зоні конфлікту, і перш за все на території окремих районів Донецької та Луганської областей”, - сказав він.

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Представник ОБСЄ також підкреслив, що мінські переговори — це не єдиний формат, який працює над пошуком рішень конфлікту на Сході України. Цим також займається "нормандська четвірка“, ведуться російсько-американські консультації на рівні спеціального представника США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

“Вітаю це, бо вірю, що всі шляхи пошуку рішень конфлікту спрямовані на одну й ту ж саму мету — покласти край людським стражданням як тих, хто проживає на Донбасі, так і тих, когорозвиток подій змусив звідти виїхати. Ця незаперечно важка життєва ситуація людей Донбасу надає всім вищезгаданим зусиллям характер крайньої терміновості”, — додав М.Сайдік.

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