ОБСЄ: мінський процес недостатньо, але працює
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Мінський процес залишається працюючим механізмом, завдяки якому вирішується велика кількість питань мирного врегулювання конфлікту на сході України. Про це розповів спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, підбиваючи підсумки трирічної роботи мінських домовленностей, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Діючи як спеціальний представник чинного голови ОБСЄ, я глибоко переконався, що альтернативи мінським угодами для мирного врегулювання конфлікту в східній Україні просто немає. І я жодним чином не можу погодитися з твердженням, що мінські угоди не виконуються і мінський процес не працює”, — заявив він.
За словами М.Сайдіка, за час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську, сторони змогли прийти до рішень з різних питань, передбачених в мінських угодах, зокрема, ТКГ ухвалила кілька рішень, що встановлюють режим припинення вогню.
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“В результаті всього цього, до сьогодні нам вдалося значно зменшити кількість цивільних жертв в зоні конфлікту. Завдяки роботі групи ми також врегулювали потоки цивільного населення через лінію зіткнення, середня кількість перетинів якої останнім часом зросла до 27 тис. на день”, — зазначив спецпредставник.
Все ж, на думку М.Сайдіка, через недостатню політичну волю сторін мінський процес працює недосконало.
“Хочу запевнити — мінський процес працює. Але, на мій жаль, через недостатню політичну волю сторін все ще виникають інциденти, і не відбувається або недостатньо відбувається втілення в життя рішень, прийнятих в рамках мінського процесу. також, на мій превеликий жаль, співробітники СММ ОБСЄ все ще стикаються з перешкодами, які ускладнюють їх доступ для ефективного моніторингу та верифікації режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння в зоні конфлікту, і перш за все на території окремих районів Донецької та Луганської областей”, - сказав він.
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Представник ОБСЄ також підкреслив, що мінські переговори — це не єдиний формат, який працює над пошуком рішень конфлікту на Сході України. Цим також займається "нормандська четвірка“, ведуться російсько-американські консультації на рівні спеціального представника США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.
“Вітаю це, бо вірю, що всі шляхи пошуку рішень конфлікту спрямовані на одну й ту ж саму мету — покласти край людським стражданням як тих, хто проживає на Донбасі, так і тих, когорозвиток подій змусив звідти виїхати. Ця незаперечно важка життєва ситуація людей Донбасу надає всім вищезгаданим зусиллям характер крайньої терміновості”, — додав М.Сайдік.
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