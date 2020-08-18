ОБСЕ хочет провести переговоры с Лукашенко и оппозицией

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76972 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100988 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125272 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106557 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126432 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100997 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101853 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103834 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101899 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

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Актуальное
ОБСЕ хочет провести переговоры с Лукашенко и оппозицией

ОБСЕ хочет провести переговоры с Лукашенко и оппозицией

Киев  •  УНН

 • 10222 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила официальное предложение правительству Беларуси о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде - для встречи с представителями власти и оппозиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ОБСЕ.

“Мы подтверждаем нашу обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов 9 августа 2020 года,.. а также непропорциональным применением силы против мирных демонстрантов, массовыми задержаниями и предполагаемыми пытками и жестоким обращением силовиков. Чтобы найти путь вперед, в Беларуси необходим открытый и конструктивный диалог”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ОБСЕ готова поддержать этот диалог и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами.

“В связи с этим правительству Беларуси поступило официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде — для встречи с представителями власти и оппозиции”, — говорится в заявлении.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Акции протеста продолжаются уже вторую неделю, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, погибли как минимум два человека.

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