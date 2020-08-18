ОБСЄ хоче провести переговори з Лукашенком і опозицією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі направила офіційну пропозицію уряду Білорусі про візит чинного голови ОБСЄ, прем’єр-міністра і міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами і міністра закордонних справ Швеції Ен Лінде — для зустрічі з представниками влади та опозиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву ОБСЄ.
“Ми підтверджуємо нашу стурбованість щодо проведення президентських виборів 9 серпня 2020 року,.. а також непропорційним застосуванням сили проти мирних демонстрантів, масовими затриманнями і ймовірними тортурами і жорстоким поводженням силовиків. Щоб знайти шлях вперед, в Білорусі необхідний відкритий і конструктивний діалог”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ОБСЄ готова підтримати цей діалог і взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами.
“У зв’язку з цим уряду Білорусі надійшла офіційна пропозиція про візит чинного голови ОБСЄ, прем’єр-міністра і міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами і міністра закордонних справ Швеції Ен Лінде — для зустрічі з представниками влади та опозиції”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.
Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Акції протесту тривають вже другий тиждень, за інформацією МВС, затримані кілька тисяч людей, загинули як мінімум двоє людей.