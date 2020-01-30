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ОБСЕ и НАТО обсудили сотрудничество в контексте конфликта на Донбассе

Киев • УНН

 • 20121 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама во время визита в Брюссель встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним усилия по нахождению мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом Эди Рама сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в среду, передает УНН.

ОБСЕ и НАТО обсудили сотрудничество в контексте конфликта на Донбассе

"Что касается ОБСЕ, здесь я должен повторить, что для нас кризис в и вокруг Украины остаётся наиболее насущной проблемой в сфере безопасности в Европе. Поэтому это является самой первоочерёдной задачей для Албании, как для действующей главы ОБСЕ. Мы сделаем всё от нас зависящее для того чтоб поддержать усилия, направленные на нахождение мирного урегулирования этого конфликта", - сказал он.

По словам Рамы, ОБСЕ будет призывать к соблюдениям принципов организации и полному выполнению "минских соглашений", а также поддержанию усилий трёхсторонней контактной группе и "нормандского формата" "с тем, чтоб жизнь населения стала лучше".

"И здесь мы говорим об очень важной роли и о той важности, которую мы придаём присутствию миссии по мониторингу в Украине, потому что это является чрезвычайно важным инструментом, направленным на деэскалацию ситуации и на понижение напряжённости конфликта. Члены НАТО являются важными участниками этой миссии в том, что касается финансирования, ресурсов, и продолжающейся поддержки, которая приветствуется нами", - подчеркнул глава ОБСЕ.

Он отметил, что благодаря работе мониторинговой миссии жизнь 4 млн людей улучшилась.

"В то же время, 143 человека погибли среди гражданского населения (в 2019 году – ред.). Это неприемлемые потери. Тем ни менее, это все равно куда меньше, чем показатели 2018 года. Мы будем надеяться, что сможем понизить количество жертв в будущем. Что касается государств-членов НАТО, я надеюсь, что они с пониманием отнесутся и будут передавать больше технических средств для того, чтоб обеспечивать мониторинг конфликтных зон. В особенности, речь идет о наблюдении в ночное время, потому что тогда часто нарушается прекращение огня", - заявил он.

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Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что альянс высоко ценит сотрудничество между НАТО и ОБСЕ.

"Мы всячески поддерживаем ОБСЕ в целом, и в особенности усилия ОБСЕ, которые касаются Украины. Специальная миссия по мониторингу – очень важное направление. Она помогает понизить напряженность конфликта и выполнять положения соглашения о прекращении огня. Мы со стороны НАТО неоднократно заявляли, что для мониторинга важно свободное передвижение этой миссии, чтоб у них был беспрепятственный доступ ко всем территориям. Конечно, совершенно неприемлемо, когда какое-то оборудование, которое они используют, и беспилотники, которые они используют для наблюдения, на них нападают. Мы поддерживаем премьер-министра Раму в его усилиях, направленных на укрепление позиции ОБСЕ и проведение мероприятий на территории Украины", - заявил генсек НАТО.

По его словам, это ключевой фактор, направленный на деэскалацию конфликта и достижение прочного мирного урегулирования конфликта в Украине.

Премьер-министр Рама добавил, что в направлении по урегулированию конфликта было сделано и немало позитивных шагов, таких как встреча в "нормандском формате", и обмен удерживаемыми лицами. Он высказал надежду, что будет больше таких шагов, и отметил важность закрепления успехов.

"Мы провели обсуждение как раз этого вопроса – как оказать поддержку этому процессу, и как, посредством тех мер, которые необходимы, укрепить как возможности СММ ОБСЕ за счёт технического оснащения, а так же как повысить доверие с обеих сторон за счёт оказания помощи, за счёт того, чтоб они сделали ещё более значимые шаги", - заключил он.

Как сообщалось в УНН, 21 января начался рабочий визит главы ОБСЕ, премьер-министра Республики Албания Эдди Рамы в зону проведения ООС - Станицу Луганскую.

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