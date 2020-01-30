ОБСЄ і НАТО обговорили співпрацю у контексті конфлікту на Донбасі

"Що стосується ОБСЄ, тут я повинен повторити, що для нас криза в і навколо України залишається найбільш нагальною проблемою в сфері безпеки в Європі. Тому це є найбльш першочерговим завданням для Албанії, як для діючого голови ОБСЄ. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб підтримати зусилля, спрямовані на знаходження мирного врегулювання цього конфлікту", - сказав він.

За словами Рами, ОБСЄ закликатиме до дотримання принципів організації і повного виконання "мінських угод", а також підтримки зусиль тристоронньої контактній групі і "нормандського формату" "з тим, щоб життя населення стало кращим".

"І тут ми говоримо про дуже важливу роль і про ту важливість, яку ми надаємо присутності місії з моніторингу в Україні, тому що це є надзвичайно важливим інструментом, спрямованим на деескалацію ситуації і на зниження напруженості конфлікту. Члени НАТО є важливими учасниками цієї місії в тому, що стосується фінансування, ресурсів, і підтримка, яка продовжується - вітається нами", - підкреслив глава ОБСЄ.

Він зазначив, що завдяки роботі моніторингової місії життя 4 млн людей покращилося.

"У той же час, 143 людини загинули серед цивільного населення (в 2019 році - ред.). Це неприйнятні втрати. Тим не менш, це все одно куди менше, ніж показники 2018 року. Ми будемо сподіватися, що зможемо знизити кількість жертв у майбутньому. Що стосується держав-членів НАТО, я сподіваюся, що вони з розумінням поставляться і передаватимуть більше технічних засобів для того, щоб забезпечувати моніторинг конфліктних зон. Особливо, коли мова йде про спостереження в нічний час, тому що тоді часто порушується припинення вогню", - заявив він.

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Столтенберг в свою чергу підкреслив, що альянс високо цінує співпрацю між НАТО і ОБСЄ.

"Ми всіляко підтримуємо ОБСЄ в цілому, і особливо зусилля ОБСЄ, які стосуються України. Спеціальна місія з моніторингу - дуже важливий напрямок. Вона допомагає знизити напруженість конфлікту і виконувати положення угоди про припинення вогню. Ми з боку НАТО неодноразово заявляли, що для моніторингу важливо вільне пересування цієї місії, щоб у них був безперешкодний доступ до всіх територій. Звичайно, абсолютно неприйнятно, коли якесь обладнання, яке вони використовують, і безпілотники, які вони використовують для спостереження, на них нападають. Ми підтримуємо прем'єр-міністра Раму в його зусиллях, спрямованих на зміцнення позиції ОБСЄ і проведення заходів на території України", - заявив генсек НАТО.

За його словами, це ключовий фактор, спрямований на деескалацію конфлікту і досягнення міцного мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Прем'єр-міністр Рама додав, що в напрямку по врегулюванню конфлікту було зроблено і чимало позитивних кроків, таких як зустріч в "нормандського форматі" і обмін утримуваними особами. Він висловив надію, що буде більше таких кроків і наголосив на важливості закріплення успіхів.

"Ми провели обговорення якраз цього питання - як надати підтримку цьому процесу, і як за допомогою тих заходів, які необхідні, зміцнити як можливості СММ ОБСЄ за рахунок технічного оснащення, а так само як підвищити довіру з обох сторін за рахунок надання допомоги, за рахунок того, щоб вони зробили ще більш значущі кроки", - розпвів він.

Як повідомлялося в УНН, 21 січня розпочався робочий візит голови ОБСЄ, прем'єр-міністра Республіки Албанія Едді Рами в зону проведення ООС - Станицю Луганську.