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В ОБСЄ запевнили, що пам’ятають про Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. В ОБСЄ не забули про Крим і впливають на ситуацію в межах консенсусних рішень. Про це заявив представник робочої групи з підтримки головування Словаччини в ОБСЄ Любомир Копай на конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році", у відповідь на виступ колишнього політв'язня Едема Бекірова, повідомляє кореспондент УНН.

В ОБСЄ запевнили, що пам’ятають про Крим

"Я з вами не згоден, що ми забули про Крим. Якщо ви мене уважно слухали, я дуже чітко сказав про Крим та Севастополь. Є багато країн в ОБСЄ, які мають саме такий підхід, але повторюю: ми про Крим не забули в ОБСЄ, про Крим в ОБСЄ говорять. Проте дипломатія та ОБСЄ - це мистецтво можливого і організація консенсусу", - відповів Копай.

Перед цим колишній політв'язень Едем Бекіров виступив на конференції з промовою і запитав, чому в ОБСЄ не моніторять стан у Криму.

"Сьогодні, вирішуючи питання Донбасу, ви зовсім забули питання Криму. На різних зустрічах я помічаю, як питання Криму відходить на другий план. В Криму ті ж самі проблеми, що і на Донбасі. Так само зникають люди, так само безпідставно саджають у в'язниці, так само триває депортація мого кримськотатарського народу. Чому ОБСЄ не моніторить стан у Криму?" - заявив Бекіров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і ОБСЄ погодились із необхідністю посилити місію СММ

Висловився також екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, та запитав, коли ОБСЄ визнає, що через українсько-російський кордон "кожного тижня в Україну завозяться російські окупаційні війська та військова техніка".

"І коли місія ОБСЄ, яка має мандат на всю територію країни, побуває в Криму і поінформує про результати Постійну раду на якомусь їхньому засіданні?", – запитав Огризко.

На що Копай відповів наступне: "Це станеться, якщо ми змінимо консенсусну систему в ОБСЄ, або коли всі держави-учасниці ОБСЄ погодяться з тим, що ви запропонували".

Також він зазначив, що в ОБСЄ оперують на рівні консенсусних рішень, подобається це чи ні.

Нагадаємо, що в ЄС схвалили розширення санкцій проти РФ через "вибори" в окупованому Криму.

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