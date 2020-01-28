У ЄС схвалили розширення санкцій проти РФ через "вибори" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністри країн-членів Європейського Союзу у вівторок, 28 січня, схвалили розширення списку підсанкційних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Про це повідомив в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Міністри ЄС вирішили ввести 7 людей під режим санкцій щодо осіб/організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Усі вони пов'язані з Севастополем і Кримом, а також з російськими виборами, які пройшли там у вересні. Список тепер містить 177 осіб і 44 організації", - повідомив він.
Нагадаємо, ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.