В ЕС одобрили расширение санкций против РФ из-за "выборов" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Министры стран-членов Европейского Союза во вторник, 28 января, одобрили разширение санкционного списка лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Министры ЕС решили ввести 7 людей под санкционный режим в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с российскими выборами, которые прошли там в сентябре. Список теперь содержит 177 человек и 44 организации", - сообщил он.
Напомним, ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.
Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.