В ЕС одобрили расширение санкций против РФ из-за "выборов" в оккупированном Крыму

"Министры ЕС решили ввести 7 людей под санкционный режим в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с российскими выборами, которые прошли там в сентябре. Список теперь содержит 177 человек и 44 организации", - сообщил он.

Напомним, ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.