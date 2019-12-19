ЄС на пів року продовжив економічні санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Рада ЄС офіційно продовжила термін дії економічних санкцій проти Росії на пів року. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЄС, передає УНН.
"Сьогодні Рада продовжила термін дії економічних санкцій щодо окремих секторів російської економіки до 31 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Згідно із заявою, рішення послідувало за доповіддю президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель в Європейській Раді 12 грудня про стан виконання Мінських угод, з якими пов'язане рішення про збереження санкцій.
"З огляду на те, що Мінські угоди не в повному обсязі виконані, Європейська Рада одноголосно ухвалила політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії", - заявили в ЄС.
Згідно з інформацією, заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного призначення.
Як повідомляв УНН, 13 грудня у Євросоюзі домовилися продовжити до кінця липня 2020 року санкції щодо певних галузей російської економіки.
Нагадаємо, ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.