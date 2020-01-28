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В ОБСЕ заверили, что помнят о Крыме

Киев • УНН

 • 10555 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В ОБСЕ не забыли о Крыме и влияют на ситуацию в пределах консенсусных решений. Об этом заявил представитель рабочей группы по поддержке председательства Чехии в ОБСЕ Любомир Копай на конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году", в ответ на выступление бывшего политзаключенного Эдема Бекирова, сообщает корреспондент УНН.

В ОБСЕ заверили, что помнят о Крыме

"Я с вами не согласен, что мы забыли о Крыме. Если вы меня внимательно слушали, я очень четко сказал о Крыме и Севастополе. Есть много стран в ОБСЕ, которые имеют именно такой подход, но повторяю: мы о Крыме не забыли в ОБСЕ , о Крыме в ОБСЕ говорят. Однако дипломатия и ОБСЕ - это искусство возможного и организация консенсуса", - ответил Копай.

Перед этим бывший политзаключенный Эдем Бекиров выступил на конференции с речью и спросил, почему в ОБСЕ не мониторят состояние в Крыму.

"Сегодня, решая вопрос Донбасса, вы совсем забыли вопрос Крыма. На разных встречах я замечаю, как вопрос Крыма отходит на второй план. В Крыму те же проблемы, что и на Донбассе. Так же исчезают люди, так же безосновательно сажают в в тюрьме, так же продолжается депортация моего крымскотатарского народа. Почему ОБСЕ не мониторит состояние в Крыму?" - заявил Бекиров.

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Высказался экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, и спросил, когда ОБСЕ признает, что через российско-украинскую границу "каждую неделю в Украине завозятся российские оккупационные войска и военная техника".

"И когда миссия ОБСЕ, которая имеет мандат на всю территорию страны, побывает в Крыму и проинформирует о результатах Постоянный совет на каком их заседании?", - спросил Огрызко.

На что Копай ответил следующее: "Это произойдет, если мы изменим консенсусной систему в ОБСЕ, или когда все государства-участники ОБСЕ согласятся с тем, что вы предложили".

Также он отметил, что в ОБСЕ оперируют на уровне консенсусных решений, нравится это или нет.

Напомним, что в ЕС одобрили расширение санкций против РФ через "выборы" в оккупированном Крыму.

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