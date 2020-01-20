Україна і ОБСЄ погодились із необхідністю посилити місію СММ

"З прем'єр-міністром Рамою ми зараз обговорили, яким чином має бути побудована взаємодія в рамках ОБСЄ, які додаткові зусилля українська сторона очікує від ОБСЄ... Ми звернулися з формальною пропозицією-проханням продовжити діяльність місії (СММ ОБСЄ - ред.), не тільки продовжити, але й додати можливості і людського потенціалу, і фінанси для того, щоб ця місія була ще більше ефективною, ніж попередні роки", - заявив Пристайко.

В свою чергу головуючий в ОБСЄ погодився, зазначивши, що це спільна позиція з українським міністром, що внесок, який роблять співробітники СММ ОБСЄ в Україні, є унікальним, а також дуже важливим для зниження напруженості, а також сприяння у встановлені миру, стабільності та безпеки.

"Ми також поділяємо з паном міністром необхідність зміцнити цю місію, а також всіляко підтримати за рахунок в першу чергу належного бюджету. Також потрібно забезпечити, щоб СММ ОБСЄ не лише продовжила виконувати свою роль, але і зміцнила, розширила свою роль за рахунок кращих ресурсів і технічного потенціалу", - сказав Рама.

Як повідомлялося раніше в УНН, головуючий ОБСЄ завтра має намір відвідати Донбас.