Украина и ОБСЕ согласились с необходимостью усилить миссию СММ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина обратилась в ОБСЕ с предложением продлить и усилить Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой, передает корреспондент УНН.
"С премьер-министром Рамой мы сейчас обсудили, каким образом должно быть построено взаимодействие в рамках ОБСЕ, дополнительные усилия украинская сторона ожидает от ОБСЕ... Мы обратились с формальным предложением-просьбой продлить деятельность миссии (СММ ОБСЕ - ред.), не только продолжить, но и добавить возможности и человеческий потенциал, и финансы для того, чтобы эта миссия была еще более эффективной, чем в предыдущие годы", - заявил Пристайко.
В свою очередь председательствующий в ОБСЕ согласился, отметив, что это общая позиция с украинским министром, что вклад, который делают сотрудники СММ ОБСЕ в Украине, является уникальным, а также очень важным для снижения напряженности, а также содействия в установлении мира, стабильности и безопасности.
"Мы также разделяем с господином министром необходимость укрепить эту миссию, а также всячески поддержать за счет в первую очередь надлежащего бюджета. Также нужно, чтобы СММ ОБСЕ не только продолжила выполнять свою роль, но и укрепила, расширила свою роль за счет лучших ресурсов и технического потенциала", - сказал Рама.
Как сообщалось ранее в УНН, председательствующий в ОБСЕ завтра намерен посетить Донбасс.