Головуючий ОБСЄ завтра має намір відвідати Донбас

“Маю надію, що погодні умови дозволять нам завершити те, що ми собі запланували, а саме завтра візит на схід України, де я на власні очі хочу подивитись, як склалась безпекова та гуманітарна ситуація в районах, охоплених конфліктом, а також побачити практичну цінність від роботи і діяльності СММ ОБСЄ на місцях”, — сказав Рамі.

Він висловив запевнення у своїй рішучості та відданості допомогти досягнути мирного вирішення конфлікту та покращення життя тих, хто від цього конфлікту постраждав.

Як писав УНН, глава МЗС розповів про “насичений графік” Зеленського на тиждень.