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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Головуючий ОБСЄ завтра має намір відвідати Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама має намір у вівторок відвідати Донбас. Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко, передає кореспондент УНН.

Головуючий ОБСЄ завтра має намір відвідати Донбас

“Маю надію, що погодні умови дозволять нам завершити те, що ми собі запланували, а саме завтра візит на схід України, де я на власні очі хочу подивитись, як склалась безпекова та гуманітарна ситуація в районах, охоплених конфліктом, а також побачити практичну цінність від роботи і діяльності СММ ОБСЄ на місцях”, — сказав Рамі.

Він висловив запевнення у своїй рішучості та відданості допомогти досягнути мирного вирішення конфлікту та покращення життя тих, хто від цього конфлікту постраждав.

Як писав УНН, глава МЗС розповів про “насичений графік” Зеленського на тиждень.

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