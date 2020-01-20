Головуючий ОБСЄ завтра має намір відвідати Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама має намір у вівторок відвідати Донбас. Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко, передає кореспондент УНН.
“Маю надію, що погодні умови дозволять нам завершити те, що ми собі запланували, а саме завтра візит на схід України, де я на власні очі хочу подивитись, як склалась безпекова та гуманітарна ситуація в районах, охоплених конфліктом, а також побачити практичну цінність від роботи і діяльності СММ ОБСЄ на місцях”, — сказав Рамі.
Він висловив запевнення у своїй рішучості та відданості допомогти досягнути мирного вирішення конфлікту та покращення життя тих, хто від цього конфлікту постраждав.
Як писав УНН, глава МЗС розповів про “насичений графік” Зеленського на тиждень.