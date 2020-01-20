Председатель ОБСЕ завтра намерен посетить Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама намерен во вторник посетить Донбасс. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, передает корреспондент УНН.
“Надеюсь, что погодные условия позволят нам завершить то, что мы запланировали, а именно завтра визит на восток Украины, где я воочию хочу посмотреть, как сложилась безопасность и гуманитарная ситуация в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность от работы и деятельности СММ ОБСЕ на местах”, — сказал Раме.
Он выразил заверения в своей решимости и преданности помочь достичь мирного решения конфликта и улучшение жизни тех, кто от этого конфликта пострадал.
Как писал УНН, глава МИД рассказал о “насыщенном графике” Зеленского на неделю.