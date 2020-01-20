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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Глава МЗС розповів про "насичений графік" Зеленського на тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністерство закордонних справ наразі вирішує питання з організацією подорожей Президента Володимира Зеленського в Давос, Єрусалим і Варшаву. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає кореспондент УНН.

Глава МЗС розповів про "насичений графік" Зеленського на тиждень

"Я сьогодні буду у Президента, якраз під час зустрічі з албанським головуванням (головуючим в ОБСЄ прем’єр-міністром і Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою - ред.). Ми зможемо нарешті врегулювати питання, пов‘язані з дуже насиченим графіком. Ніякої теорії заколоту тут немає. У нас надзвичайно завантажений графік, співпадіння багатьох процесів, що вимагають уваги Президента - це і економічний форум в Давосі, і заходи в Єрусалимі, потім заходи в Варшаві. Тобто є дуже багато заходів, які нам, на жаль, дуже складно просто врегулювати. Крім того, Президент намагається максимально часу проводити в Україні", - сказав Пристайко.

На питання щодо нещодавньої подорожі Зеленського в Оман він водночас знову не надав прямої відповіді.

"Що стосується поїздки в Оман - очевидно, МЗС до цього процесу залучене. Наше посольство, яке знаходиться, надавало і надає організаційне сприяння цьому візиту. Я знаю про той інтерес, який є у журналістської спільноти - ми і Офіс Президента отримуємо запити, які... будуть роз‘яснені свого часу", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії та візьме участь на форумі у Давосі.

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