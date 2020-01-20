Глава МИДа рассказал о "насыщенном графике" Зеленского на неделю

"Я сегодня буду у Президента, как раз во время встречи с албанским руководством (главой ОБСЕ премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой - ред.). Мы сможем наконец урегулировать вопросы, связанные с очень насыщенным графиком. Никакой теории заговора тут нет. У нас очень загруженный график, совпадение многих процессов, требующих внимания Президента - это и экономический форум в Давосе, и мероприятия в Иерусалиме, потом мероприятия в Варшаве. То есть очень много мероприятий, которые нам, увы, очень сложно просто урегулировать. Кроме того, Президент пытается максимально времени проводить в Украине", - сказал Пристайко.

На вопрос о недавней поездке Зеленского в Оман он одновременно снова не предоставил прямого ответа.

"Что касается поездки в Оман - очевидно, МИД к этому процессу привлечено. Наше посольство, которое находится, придавало и придает организационное содействие этому визиту. Я знаю о том интересе, который есть у журналистского сообщества - мы и Офис Президента получаем запросы, которые... будут разъяснены в свое время", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарию и примет участие в форуме в Давосе.