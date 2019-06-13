Объем наличности вне банков сократился
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Объем наличных средств в обращении вне банков в мае сократился на 0,7% - до 349,6 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Денежная база в Украине в мае 2019 года, по данным НБУ, уменьшилась на 1,9% - до 428,69 млрд грн.
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Также, по информации НБУ, денежная масса в Украине в мае уменьшилась на 0,3% - до 1,26 трлн грн.
Добавим, денежная база - это совокупность обязательств НБУ в национальной валюте, обеспечивающих рост денежных агрегатов (обязательства депозитных корпораций перед другими секторами экономики) и кредитование экономики. Денежная масса (М3) - это сумма всех денежных средств, за исключением акций, она включает: наличные средства в обращении вне депозитных корпораций, переводные депозиты в национальной валюте, переводные депозиты в иностранной валюте, другие депозиты и ценные бумаги.
Напомним, чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 7%.