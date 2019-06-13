Объем наличности вне банков сократился

Денежная база в Украине в мае 2019 года, по данным НБУ, уменьшилась на 1,9% - до 428,69 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитов

Также, по информации НБУ, денежная масса в Украине в мае уменьшилась на 0,3% - до 1,26 трлн грн.

Добавим, денежная база - это совокупность обязательств НБУ в национальной валюте, обеспечивающих рост денежных агрегатов (обязательства депозитных корпораций перед другими секторами экономики) и кредитование экономики. Денежная масса (М3) - это сумма всех денежных средств, за исключением акций, она включает: наличные средства в обращении вне депозитных корпораций, переводные депозиты в национальной валюте, переводные депозиты в иностранной валюте, другие депозиты и ценные бумаги.

Напомним, чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 7%.