Чисті міжнародні резерви НБУ за місяць скоротилися на 7%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Чисті міжнародні резерви Національного банку України у травні 2019 року зменшилися на 7,1% - до 9,2 млрд дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Так, офіційні резервні активи НБУ за травень 2019 року скоротилися на 5,5% - до 19,4 млрд дол.
Валові резервні зобов'язання за травень впали на 4% - до 10,2 млрд дол.
Додамо, чисті міжнародні резерви НБУ визначаються як деномінована у доларах різниця між валовими міжнародними резервами і залишком заборгованості НБУ та Мінфіну за кредитами перед МВФ.
Нагадаємо, чисті міжнародні резерви Нацбанку у 2018 році збільшилися на 44,6%.