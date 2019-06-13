Чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Чистые международные резервы Национального банка Украины в мае 2019 года уменьшились на 7,1% - до 9,2 млрд долл. по текущему курсу, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Так, официальные резервные активы НБУ за май 2019 года сократились на 5,5% - до 19,4 млрд долл.
Валовые резервные обязательства за май упали на 4% - до 10,2 млрд долл.
Добавим, чистые международные резервы НБУ определяются как деноминированная в долларах разница между валовыми международными резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.
Напомним, чистые международные резервы Нацбанка в 2018 году увеличились на 44,6%.