Обсяг готівки поза банками скоротився
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками у травні скоротився на 0,7% - до 349,6 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Грошова база в Україні за травень 2019 року, за даними НБУ, зменшилася на 1,9% - до 428,69 млрд грн.
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Також, за інформацією НБУ, грошова маса в Україні за травень зменшилася на 0,3% - до 1,26 трлн грн.
Додамо, грошова база - це сукупність зобов’язань НБУ у національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів (зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки) та кредитування економіки. Грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.
Нагадаємо, чисті міжнародні резерви НБУ за місяць скоротилися на 7%.