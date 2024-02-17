Обсудили возможность строительства сети зерновых хабов: Зеленский в Мюнхене встретился с новым президентом Гватемалы

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  172580 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  228767 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  183527 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  208256 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  287560 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  280183 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  228746 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  216029 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  223754 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251316 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Обсудили возможность строительства сети зерновых хабов: Зеленский в Мюнхене встретился с новым президентом Гватемалы

Обсудили возможность строительства сети зерновых хабов: Зеленский в Мюнхене встретился с новым президентом Гватемалы

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 17:58  •  11831 просмотра

Read in English

Президент Зеленский поблагодарил Президента Гватемалы Аревало за неизменную поддержку его страной Украины с начала российского вторжения, а также обсудил двусторонние отношения, оборонные потребности Украины и обеспечение экспорта зерна, несмотря на препятствия со стороны России.

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Гватемалы Бернардо Аревало, который недавно вступил в должность после победы на выборах, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины, которую Гватемала демонстрирует с первых дней полномасштабной агрессии россии.

Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии17 февраля 2024, 17:29 • 17479 просмотров

"Мы благодарим вашу страну и общество за поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас важно иметь прочные двусторонние отношения с Гватемалой", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил участие Гватемалы во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников по имплементации Украинской формулы мира и пригласил Бернардо Аревало к участию в инаугурационном Глобальном саммите мира на уровне лидеров государств.

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США17 февраля 2024, 16:53 • 20777 просмотров

"Мы заинтересованы в как можно более широком представительстве стран мира на этом важном саммите", - подчеркнул Глава государства.

Президент Украины проинформировал собеседника об обеспечении работы "зернового коридора", несмотря на все попытки россии препятствовать свободному судоходству в Черном море. Лидеры обсудили также возможность строительства сети зерновых хабов для обеспечения экспорта украинской аграрной продукции и мировой продовольственной безопасности. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
natoNATO
gvatemalaГватемала
chyornoe-moreЧерное море
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Обговорили можливість будівництва мережі зернових хабів: Зеленський у Мюнхені зустрівся з новим президентом Гватемали
They discussed the possibility of building a network of grain hubs: Zelenskyy meets with the new President of Guatemala in Munich
Новости по теме

Обсудили возможность строительства сети зерновых хабов: Зеленский в Мюнхене встретился с новым президентом Гватемалы

Президент Зеленский поблагодарил Президента Гватемалы Аревало за неизменную поддержку его страной Украины с начала российского вторжения, а также обсудил двусторонние отношения, оборонные потребности Украины и обеспечение экспорта зерна, несмотря на препятствия со стороны России.

Политика •   •  11831 просмотра
Обсудили возможность строительства сети зерновых хабов: Зеленский в Мюнхене встретился с новым президентом Гватемалы

Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения о безопасности с Данией и Нидерландами, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского.

Политика •   •  12124 просмотра
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника

Фрагменты беспилотника, похожего на "Герань-2", были найдены вблизи молдавско-украинской границы в поле примерно в 2 км от границы и в 5 км от села на юге Молдовы.

Война •   •  13876 просмотра
Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника

Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Зеленский встретился с новоизбранным президентом Александром Стуббом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, поблагодарил его за осуждение российской агрессии, проинформировал о приоритетных оборонных потребностях Украины и важности поддержки Финляндией пути Украины в НАТО.

Война •   •  17479 просмотра
Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции

Из-за забастовки местных фермеров в воскресенье в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск между Польшей и Украиной будет заблокировано движение грузовиков в обоих направлениях. К масштабной акции протеста присоединятся фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Экономика •   •  16003 просмотра
Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции

У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Пограничники в Одесской области заметили стаю волков вблизи молдавской границы с помощью средств наблюдения.

Общество •   •  15200 просмотра
У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Президент Зеленский поблагодарил сенаторов США за двухпартийную поддержку Украины и обсудил с ними приоритетные оборонные потребности.

Война •   •  20777 просмотра
Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство

В Украине лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми, что свидетельствует о росте случаев бешенства среди диких животных из-за запрета охоты во время войны.

Общество •   •  16328 просмотра
Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство

Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Украинские спецназовцы в течение недели обеспечивали безопасность эвакуационного коридора из Авдеевки, защищая последнюю дорогу из города от наступления российских войск.

Война •   •  22168 просмотра
Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины

Министры иностранных дел G7 опубликовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине, поставки Северной Кореей оружия москве и призвали Иран прекратить помощь российским военным.

Война •   •  24388 просмотра
Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины