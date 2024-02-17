Обсудили возможность строительства сети зерновых хабов: Зеленский в Мюнхене встретился с новым президентом Гватемалы

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Гватемалы Бернардо Аревало, который недавно вступил в должность после победы на выборах, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины, которую Гватемала демонстрирует с первых дней полномасштабной агрессии россии.

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"Мы благодарим вашу страну и общество за поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас важно иметь прочные двусторонние отношения с Гватемалой", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил участие Гватемалы во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников по имплементации Украинской формулы мира и пригласил Бернардо Аревало к участию в инаугурационном Глобальном саммите мира на уровне лидеров государств.

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"Мы заинтересованы в как можно более широком представительстве стран мира на этом важном саммите", - подчеркнул Глава государства.

Президент Украины проинформировал собеседника об обеспечении работы "зернового коридора", несмотря на все попытки россии препятствовать свободному судоходству в Черном море. Лидеры обсудили также возможность строительства сети зерновых хабов для обеспечения экспорта украинской аграрной продукции и мировой продовольственной безопасности.