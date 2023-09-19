Обстреливал из гаубицы огневые позиции ВСУ: к 12 годам заключения приговорен предатель, воевавший на стороне "днр"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Приговором суда к 12 годам заключения приговорен гражданин Украины, который воевал против ВСУ на стороне «днр». Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 12 годам заключения.
В июле 2014 года, имея пророссийские взгляды и желание наживы, дончанин вступил в «ополчение днр» на должность стрелка.
В ноябре-декабре 2014 года мужчину с позывным «дядя Петя» назначили командиром одного из артиллерийских дивизионов, который располагался в г. Торез. В этом подразделении осужденный 5 лет командовал ведением прицельного огня гаубичной батареи и регулировал подвоз боевых комплектов для осуществления обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Участник нзф «днр» был на ротациях в с. Красном Луче, с. Индустрии Луганской области, г. Кировском, г. Углегорске, и пгт Ольховатке Донецкой области. Из этих населенных пунктов мужчина вел огонь по подконтрольным украинской власти территориям, чем помогал фейковой республике противостоять проведению антитеррористической операции.
В декабре 2019 года осужденный по собственному желанию уволился со «службы», однако через три года его мобилизовали для участия в войне против Украины.
Задержали «дядю Петю» в апреле 2023 года в с. Опытном во время боевого столкновения с украинскими защитниками.
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