Обстрілював з гаубиці вогневі позиції ЗСУ: до 12 років ув’язнення засуджено зрадника, який воював на боці «днр»
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Вироком суду до 12 років ув’язнення засуджено громадянина України, який воював проти ЗСУ на боці «днр». Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Його засуджено до 12 років ув’язнення.
У липні 2014 року, маючи проросійські погляди й бажання наживи, донеччанин вступив до «ополчення днр» на посаду стрільця.
У листопаді-грудні 2014 року чоловіка з позивним «дядя Пєтя» призначили командиром одного з артилерійських дивізіонів, який розташовувався в м. Торезі. У цьому підрозділі засуджений 5 років командував веденням прицільного вогню гаубичної батареї та регулював підвіз бойових комплектів для здійснення обстрілів позицій Збройних Сил України.
Учасник нзф «днр» був на ротаціях у с. Красному Лучі, с. Індустрії Луганської області, м. Кіровському, м. Вуглегірську, та смт Ольховатці Донецької області. Із цих населених пунктів чоловік вів вогонь по підконтрольних українській владі територіях, чим допомагав фейковій республіці протистояти проведенню антитерористичної операції.
У грудні 2019 року засуджений за власним бажанням звільнився зі «служби», проте через три роки його мобілізували для участі у війні проти України.
Затримали «дядю Пєтю» у квітні 2023 року у с. Опитному під час бойового зіткнення з українськими захисниками.
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