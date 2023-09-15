Воювали на боці росіян: шість осіб засаджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Шістьох громадян України у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбаченого законом збройного формування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі  

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винними шістьох громадян України у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України). 

Їм кожному призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, належного на праві власності. 

Підозрювані чергували на позиціях збройних сил рф, отримували та передавали інформацію щодо переміщення військової техніки і розміщення військовослужбовців ЗСУ.  

Також вони охороняли військові об’єкти окупантів, здійснювали фортифікацію споруд для ворожих позицій і чинили спротив Збройним Силам України поблизу населених пунктів Донецької, Луганської та Херсонської областей. 

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