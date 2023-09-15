Воювали на боці росіян: шість осіб засаджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Шістьох громадян України у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбаченого законом збройного формування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винними шістьох громадян України у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Їм кожному призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, належного на праві власності.
Підозрювані чергували на позиціях збройних сил рф, отримували та передавали інформацію щодо переміщення військової техніки і розміщення військовослужбовців ЗСУ.
Також вони охороняли військові об’єкти окупантів, здійснювали фортифікацію споруд для ворожих позицій і чинили спротив Збройним Силам України поблизу населених пунктів Донецької, Луганської та Херсонської областей.
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