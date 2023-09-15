Воевали на стороне россиян: шесть человек приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Шестерых граждан Украины в государственной измене, участии в террористической организации и деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал виновными шестерых граждан Украины в государственной измене, участии в террористической организации и деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Им каждому назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего на праве собственности.
Подозреваемые дежурили на позициях вооруженных сил рф, получали и передавали информацию о перемещении военной техники и размещении военнослужащих ВСУ.
Также они охраняли военные объекты оккупантов, осуществляли фортификацию сооружений для вражеских позиций и оказывали сопротивление Вооруженным Силам Украины вблизи населенных пунктов Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
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