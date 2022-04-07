Обстрелы Харькова и района 7 апреля: один человек погиб, 14 - пострадали

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"Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. В районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. К сожалению, в Харькове и районе - 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты ракетами по одному из районов города", - сообщил Синегубов.

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По его словам, наши партнеры из разных стран, областей Украины, народные депутаты, волонтеры работают над гуманитарной помощью. Сегодня передали очередную партию тепловизоров и других принадлежностей для бойцов на передовой.

"Изюмское направление остается критическим. Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают ежедневно. Также сегодня в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок “Град” вместе с экипажем", - добавил глава ОВА.

Он также подчеркнул, что оснований для эвакуирования жителей Харькова нет. Продолжаем эвакуацию из города Лозовая и Барвинково.

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