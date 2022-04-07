Окупанти обстріляли Харків: горить один із ТЦ в районі Салтівки

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За даними рятувальників, вогонь охопив понад 2500 квадратних метрів.

"О 17:20 рятувальникам вдалося зупинити розповсюдження вогню. За попередньою інформацією, поранених немає — торговельний центр не працював, людей там не було", - йдеться у повідомленні.