Обстріли Харкова та району 7 квітня: одна людина загинула, 14 - постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У результаті обстрілів Харкова та району одна людина загинула, 14 людей постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову із артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста", - повідомив Синєгубов.
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За його словами, наші партнери з різних країн, областей України, народні депутати, волонтери працюють над гуманітарною допомогою. Сьогодні передали чергову партію тепловізорів та іншого приладдя для бійців на передовій.
"Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок “Град” разом з екіпажем", - додав голова ОВА.
Він також наголосив, що підстав для евакуюції жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуацію з міста Лозова та Барвінкове.
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