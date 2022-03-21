Обстрел исправительной колонии на Харьковщине и смерть осужденного: начато досудебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Оккупанты обстреляли колонию на Харьковщине. В результате один из осужденных получил ранения и скончался. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, следователями начато досудебное расследование, информирует УНН.
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“... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Что было раньше
20 марта 2022 года военнослужащие страны-агрессора совершили артиллерийской обстрел одного из учреждений исполнения наказаний Харьковской области.
Вследствие этого указанное здание частично повреждено.
Один из осужденных получил осколочное ранение поясницы. В больнице мужчина скончался.