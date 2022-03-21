Обстріл виправної колонії на Харківщині і смерть зсудженого: розпочато досудове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Окупанти обстріляли колонію на Харківщині. У результаті один із засуджених отримав поранення і помер. Як повідомили у прокуратурі Харківської області, слідчими розпочато досудове розслідування, інформує УНН.
Цитата
“... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
20 березня 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійській обстріл однієї із установ виконання покарань Харківської області.
Внаслідок цього вказана будівля частково пошкоджена.
Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер.