Обстріл виправної колонії на Харківщині і смерть зсудженого: розпочато досудове розслідування

Цитата

“... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

20 березня 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійській обстріл однієї із установ виконання покарань Харківської області.

Внаслідок цього вказана будівля частково пошкоджена.

Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер.