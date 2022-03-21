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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Обстріл виправної колонії на Харківщині і смерть зсудженого: розпочато досудове розслідування

Обстріл виправної колонії на Харківщині і смерть зсудженого: розпочато досудове розслідування

Київ • УНН

 • 831234 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Окупанти обстріляли колонію на Харківщині. У результаті один із засуджених отримав поранення і помер. Як повідомили у прокуратурі Харківської області, слідчими розпочато досудове розслідування, інформує УНН.

Цитата

“... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

20 березня 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійській обстріл однієї із установ виконання покарань Харківської області.

Внаслідок цього вказана будівля частково пошкоджена.

Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер.

Українські Національні Новини

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