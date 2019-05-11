Обстрел патрульных в Одесской области: подозреваемый взят под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь двух сотрудников полиции в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"По ходатайству Раздельнянской местной прокуратуры взят под стражу 42-летний подозреваемый в покушении на жизнь двух сотрудников полиции в Великомихайловском районе", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в начале мая этого года, прибыв в с. Гиржово на вызов по информации об избиении местной жительницы, патрульные полицейские обнаружили нетрезвого мужчину. Он в грубой форме отказался общаться с правоохранителями и начал скрываться в доме.
"После попытки полицейских приблизиться к помещению, он открыл огонь и 5 раз стрелял в сторону полицейских", - сообщили в прокуратуре.
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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Великомихайловского отделения полиции - ст. 348 УК Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего - ред.).
За посягательство на жизнь правоохранителя предусмотрено до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали группу квартирных воров, которые при попытке побега совершили наезд на полицейского.