У Києві затримали групу "квартирників", які при спробі втечі скоїли наїзд на поліцейського

Подія сталася у Деснянському районі столиці. Під час відпрацювання території на вулиці Закревського працівники карного розшуку помітили двох підозрілих чоловіків. Вони несли в руках сумки з речами та постійно озиралися, тож правоохоронці вирішили зупинити їх для перевірки.

Проте при появі поліцейських незнайомці відразу кинулися до автівки неподалік, де за кермом їх чекав третій спільник. Як тільки подільники опинилися у салоні, водій рушив з місця, скоївши наїзд на працівника поліції. Вимоги зупинитися зловмисники проігнорували, тому правоохоронці спочатку попередили, а потім застосували вогнепальну зброю і вистрелили у капот іномарки.



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За кілька метрів рух автівки вдалося заблокувати. У салоні перебували троє чоловіків, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – місцеві мешканці, 1984, 1987 та 1992 років народження, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів.

У ході огляду салону іномарки поліцейські виявили гроші, ювелірні вироби та оргтехніку, а згодом встановили їх походження. Як стало відомо правоохоронцям, ці речі зловмисники викрали із квартири, до якої потрапили шляхом пошкодження замка. А відтак відпрацьовується інформація про причетність трійці до інших аналогічних злочинів.



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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ст. 185 (Крадіжка) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення