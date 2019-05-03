В Киеве задержали группу "квартирников", которые при попытке побега совершили наезд на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киеве правоохранители задержали группу квартирных воров, которые при попытке побега совершили наезд на полицейского. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.
Происшествие произошло в Деснянском районе столицы. Во время отработки территории на улице Закревского сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин. Они несли в руках сумки с вещами и постоянно оглядывались, поэтому правоохранители решили остановить их для проверки.
Однако при появлении полицейских незнакомцы сразу бросились к машине неподалеку, где за рулем их ждал третий сообщник. Как только подельники оказались в салоне, водитель тронулся с места, совершив наезд на работника милиции. Требования остановиться злоумышленники проигнорировали, поэтому правоохранители сначала предупредили, а затем применили огнестрельное оружие и выстрелили в капот иномарки.
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В нескольких метрах движение автомобиля удалось заблокировать. В салоне находились трое мужчин, задержанных в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - местные жители, 1984, 1987 по 1992 года рождения, которые ранее попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.
В ходе осмотра салона иномарки полицейские обнаружили деньги, ювелирные изделия и оргтехнику, а затем установили их происхождение. Как стало известно правоохранителям, эти вещи злоумышленники похитили из квартиры, в которую попали путем повреждения замка. Следовательно отрабатывается информация о причастности тройке к другим аналогичным преступлениям.
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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение