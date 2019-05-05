На Одещині поліція розшукує чоловіка, який обстріляв авто з поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Одеській області поліція просить допомогти у розшуку чоловіка, якого підозрюють у посяганні на життя правоохоронця, повідомляє УНН.
"В рамках кримінального провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу співробітниками Великомихайлівського відділення поліції розшукується Чумаченко Павло Васильович, 1977 року народження.
Вказаний громадянин може бути озброєний мисливською рушницею та нести загрозу для оточуючих", - йдеться у повідомленні поліції.
Усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування Чумаченка П.В., поліція просить повідомити до найближчого відділу поліції або за телефонами (04859) 2-15-48 чи 102.
За попередньою інформацією, чоловік влаштував стрілянини по автомобілю поліції, коли патруль прибув на виклик про побиття молодої жінки. У цей момент у салоні авто перебував поліцейський.